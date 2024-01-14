Він навіть розплакався: зворушливі фото короля Фредеріка X з церемонії проголошення його новим монархом

У Данії тепер новий король. І від моменту сходження його на трон гряде ера королів.

14 січня новим монархом став король Фредерік X – старший син королеви Маргрете II та принца Генріка. Данці не мають такої класичної коронації, як, наприклад, британці, але є офіційна церемонія, яка і відбулася сьогодні спершу під час підписання офіційної декларації на засіданні Державної ради, а потім на балконі палацу Крістіансборг у Копенгагені.

Принц Крістіан, кронпринц Фредерік та королева Маргрете II під час підписання офіційної декларації / Фото: Getty Images

Ми зібрали для вас ще кілька фотографій із церемонії. Особливо щемно має вигляд знімок, на якому Фредерік X зображений зі своєю родиною, рукою він витирає сльози.

Король Фредерік X став новим монархом Данії / Фото: Associated Press

Король Фредерік X / Фото: Getty Images

Також публіку зворушив поцілунок Фредеріка та його дружини – королеви Мері.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Associated Press

І вихід на балкон усієї великої родини короля. У Фредеріка та Мері четверо дітей – спадковий принц Крістіан та його молодший брат принц Вінсент, а також дочки – старша принцеса Ізабелла та молодша принцеса Жозефіна.

Король Фредерік X став новим монархом Данії / Фото: Associated Press

Король Фредерік X став новим монархом Данії / Фото: Associated Press

Увечері на честь нового короля було випущено феєрверк над історичним парком розваг Тіволі у Копенгагені.

Салют на честь короля Фредеріка X / Фото: Associated Press

Салют на честь короля Фредеріка X / Фото: Associated Press

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