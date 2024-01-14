Він навіть розплакався: зворушливі фото короля Фредеріка X з церемонії проголошення його новим монархом

У Данії тепер новий король. І від моменту сходження його на трон гряде ера королів.
14 січня новим монархом став король Фредерік X – старший син королеви Маргрете II та принца Генріка. Данці не мають такої класичної коронації, як, наприклад, британці, але є офіційна церемонія, яка і відбулася сьогодні спершу під час підписання офіційної декларації на засіданні Державної ради, а потім на балконі палацу Крістіансборг у Копенгагені.
Ми зібрали для вас ще кілька фотографій із церемонії. Особливо щемно має вигляд знімок, на якому Фредерік X зображений зі своєю родиною, рукою він витирає сльози.
Також публіку зворушив поцілунок Фредеріка та його дружини – королеви Мері.
І вихід на балкон усієї великої родини короля. У Фредеріка та Мері четверо дітей – спадковий принц Крістіан та його молодший брат принц Вінсент, а також дочки – старша принцеса Ізабелла та молодша принцеса Жозефіна.
Увечері на честь нового короля було випущено феєрверк над історичним парком розваг Тіволі у Копенгагені.
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