Він найсексуальніший лисий: чоловік Кейт Міддлтон очолив новий рейтинг

Принц Вільям другий рік поспіль потрапив до рейтингу "найсексуальніших лисих чоловіків з тих, що нині живуть".

У рейтингу чоловік принцеси Кейт обійшов таких знаменитостей, як Двейн Джонсон та Шакіл О'Ніл, у боротьбі за перше місце.

Вільям очолив рейтинг за результатами нового дослідження цифрового PR-агентства Reboot Online. Вони використовували такі фактори, як аналіз усмішки, фактор блиску черепа, привабливість голосу, сприйняття ЗМІ, зростання та глобальний пошуковий інтерес публіки, повідомляє журнал ok!.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Уельський в результаті набрав "майже ідеальні" 9,9 балів з 10, тоді як Двейн відстав від нього з 8,9 з 10 балів. Баскетбольна ікона Шакіл О'Ніл посів третє місце з результатом 8,8 балів.

Що цікаво раніше його молодший брат принц Гаррі потрапив до рейтингу "50 найкрасивіших чоловіків усіх часів" за версією журналу Harper's Bazaar, обійшовши у списку Раяна Гослінга та Девіда Бекхема.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Читайте також: