Він назвав її "нарцисом": Пірс Морган знову критикує Меган Маркл

Британський журналіст та телеведучий Пірс Морган часто публічно критикував Меган Маркл. Кажуть, колись у Пірса були на голлівудську акторку певні плани, але Меган надала перевагу принцу Гаррі. Пірс не пробачив і мстить.
Пірс Морган публічно критикував герцогиню Сассекську в злісних тирадах протягом багатьох років. Нещодавно він розлютився через коментарі сестри президента Джо Байдена про потенційну кар'єру Меган у політиці. А чутки в кулуарах про те, що герцогиня протоптує доріжку на політичну арену в США, ходять давно.
Особливо Моргана дратували коментарі сестри президента США Джо Байдена, Валері Байден, яка сказала, що Меган буде добрим потенційним кандидатом у Білий дім у майбутньому, якщо вона захоче продовжити кар'єру у політиці. Як пише Mirror, Пірс висловив свою лють по відношенню до колишньої акторки, назвавши її "підступною принцесою Піноккіо" під час сегменту свого токшоу "Без цензури".
"Чим більше у нас буде жінок, тим краще працюватиме наша демократична система. Ми запрошуємо її прийти та приєднатися до Демократичної партії", — сказала Валері Байден.
А Морган вкотре звинуватив герцогиню Сассекську в тому, що вона "вчепилася кігтями в принца Гаррі" з однією метою — просунути свою кар'єру. Та назвав герцогиню нарцистичною особою.
"Перш ніж ви подумаєте, що це якийсь жарт, згадайте, що старі друзі Меган Маркл, ймовірно, подумали те саме, коли вона сказала їм, що збирається "підчепити" британського принца і зробити себе дуже багатою та знаменитою", — заявив Морган.
До речі, критикує Пірс не лише Меган. Нещодавно журналіст висловився щодо образу Кім Кардашян на Балу Інститута костюма Met Gala 2022, зірка реаліті була одягнена у сукню Мерилін Монро. Морган розкритикував "бездарну" Кім Кардашян за її образ на Met Gala 2022, заявивши, що Мерилін Монро "перекинулася в труні".
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