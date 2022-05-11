Він назвав її "нарцисом": Пірс Морган знову критикує Меган Маркл

Британський журналіст та телеведучий Пірс Морган часто публічно критикував Меган Маркл. Кажуть, колись у Пірса були на голлівудську акторку певні плани, але Меган надала перевагу принцу Гаррі. Пірс не пробачив і мстить.

Пірс Морган публічно критикував герцогиню Сассекську в злісних тирадах протягом багатьох років. Нещодавно він розлютився через коментарі сестри президента Джо Байдена про потенційну кар'єру Меган у політиці. А чутки в кулуарах про те, що герцогиня протоптує доріжку на політичну арену в США, ходять давно.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Особливо Моргана дратували коментарі сестри президента США Джо Байдена, Валері Байден, яка сказала, що Меган буде добрим потенційним кандидатом у Білий дім у майбутньому, якщо вона захоче продовжити кар'єру у політиці. Як пише Mirror, Пірс висловив свою лють по відношенню до колишньої акторки, назвавши її "підступною принцесою Піноккіо" під час сегменту свого токшоу "Без цензури".

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

"Чим більше у нас буде жінок, тим краще працюватиме наша демократична система. Ми запрошуємо її прийти та приєднатися до Демократичної партії", — сказала Валері Байден.

А Морган вкотре звинуватив герцогиню Сассекську в тому, що вона "вчепилася кігтями в принца Гаррі" з однією метою — просунути свою кар'єру. Та назвав герцогиню нарцистичною особою.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Перш ніж ви подумаєте, що це якийсь жарт, згадайте, що старі друзі Меган Маркл, ймовірно, подумали те саме, коли вона сказала їм, що збирається "підчепити" британського принца і зробити себе дуже багатою та знаменитою", — заявив Морган.

До речі, критикує Пірс не лише Меган. Нещодавно журналіст висловився щодо образу Кім Кардашян на Балу Інститута костюма Met Gala 2022, зірка реаліті була одягнена у сукню Мерилін Монро. Морган розкритикував "бездарну" Кім Кардашян за її образ на Met Gala 2022, заявивши, що Мерилін Монро "перекинулася в труні".

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