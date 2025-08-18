Він не любить солодощі: якими продуктами перекушує король Чарльз

Король Чарльз III / © Getty Images

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді, який працював на королівській кухні, пояснює: «Смаки Чарльза сильно відрізнялися від уподобань його матері. Покійна королева була справжньою ласункою. Вона любила все шоколадне в меню, чи то маленький торт або еклер. Але Чарльз не любить шоколад і віддає перевагу фруктам. Він би віддав перевагу апельсиновому кексу з оливковою олією або банановим хлібом. Або замовив булочки та кілька сендвічів до чаю», каже шефкухар.

Також він розповів, що Чарльз завжди цінував місцеві продукти зі свого маєтку Гайгроув, пише express.co.uk.

«Король Чарльз не був великим любителем обідів, тому на сніданок він завжди брав набір різних сухофруктів, горіхів та меду, які привозив із Гайгроува. Все, що він вирощував у маєтку. Він їв все це з йогуртом і мюслі, тож для нього це був свого роду здоровий сніданок. Він також любив сливи з маєтку Гайгроув. Його кухарі фасували ці органічні сливи сорту „Вікторія“ та відправляли їх до Балморалу. Щоранку на сніданок він мав величезний вибір слив».

А відколи торік у короля діагностували рак, і він почав лікування, ходять чутки, що королева Камілла, його помічники та лікарі рекомендували йому змінити свої харчові звички.

Тепер на вимогу королеви Камілли Його Величність з’їдає як легкий обід половину авокадо, який, як відомо, є суперпродуктом.

«З деяким небажанням він тепер їсть щось в обідню пору — по суті, перекус. Тепер він з’їдає половину авокадо, щоб підкріпитись протягом дня. Це важливо, особливо якщо ви хворі», — зазначає джерело.

Раніше Дарен Макгрейді розповів, що любила їсти на обід принцеса Діана — перша дружина принца Чарльза.