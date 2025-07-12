ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1259
Час на прочитання
2 хв

Він не перший так зробив: президента Макрона критикують на порушення протоколу на зустрічі з королем Чарльзом

Цього тижня президент Франції Еммануель Макрон приїжджав зі своєю дружиною Бріжит Макрон із державним візитом до Великої Британії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та Еммануель Макрон

Король Чарльз і Емануель Макрон / © Associated Press

Першого дня візиту президентське подружжя зустрічали принц і принцеса Уельські, а потім вітали король Чарльз III і королева Камілла.

Разом із Чарльзом Макрон провів огляд військ гренадерського та шотландського гвардійського полків у Віндзорському замку. Коли вони проходили серед військ, багато хто звернув увагу на те, що пан Макрон більшу частину ходи йшов на кілька кроків попереду короля Чарльза і був розкритикований в соцмережах за це.

Король Чарльз та Еммануель Макрон у Віндзорі / © Associated Press

Король Чарльз та Еммануель Макрон у Віндзорі / © Associated Press

«Хіба він не повинен знати, що йому не можна ходити перед королем? Цей чувак і справді уявив себе Наполеоном», — написав один із користувачів у соцмережі X, тоді як інші звинуватили французького президента у «відсутності поваги та почуття власної гідності».

Хоча королівський протокол зазвичай наказує, щоб ніхто не йшов перед монархом, королівська кореспондентка GB News Кемерон Вокер пояснила під час прямої трансляції, що в цьому випадку правила дещо інші.

«Можливо, це традиція, за якою король, як господар, поступається місцем главі іноземної держави, який є почесним гостем у Віндзорському замку», — сказав він, пише People.

Нагадаємо, що аналогічний скандал стався 2018 року, коли королева Єлизавета II приймала президента США Дональда Трампа з державним візитом. Під час огляду варти Трамп обійшов королеву і перегородив їй шлях.

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / © Associated Press

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / © Associated Press

А біограф Крейг Браун писав у своїй книжці «Подорож навколо королеви», що через кілька тижнів після візиту президента Трампа вона зізналася одному з гостей на обіді, що знайшла його «дуже грубим «: їй особливо не сподобалося, як він постійно заглядав їй через плече, наче виглядаючи когось цікавішого».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie