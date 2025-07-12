Він не перший так зробив: президента Макрона критикують на порушення протоколу на зустрічі з королем Чарльзом

Король Чарльз і Емануель Макрон / © Associated Press

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Першого дня візиту президентське подружжя зустрічали принц і принцеса Уельські, а потім вітали король Чарльз III і королева Камілла.

Разом із Чарльзом Макрон провів огляд військ гренадерського та шотландського гвардійського полків у Віндзорському замку. Коли вони проходили серед військ, багато хто звернув увагу на те, що пан Макрон більшу частину ходи йшов на кілька кроків попереду короля Чарльза і був розкритикований в соцмережах за це.

Король Чарльз та Еммануель Макрон у Віндзорі / © Associated Press

«Хіба він не повинен знати, що йому не можна ходити перед королем? Цей чувак і справді уявив себе Наполеоном», — написав один із користувачів у соцмережі X, тоді як інші звинуватили французького президента у «відсутності поваги та почуття власної гідності».

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Хоча королівський протокол зазвичай наказує, щоб ніхто не йшов перед монархом, королівська кореспондентка GB News Кемерон Вокер пояснила під час прямої трансляції, що в цьому випадку правила дещо інші.

«Можливо, це традиція, за якою король, як господар, поступається місцем главі іноземної держави, який є почесним гостем у Віндзорському замку», — сказав він, пише People.

Нагадаємо, що аналогічний скандал стався 2018 року, коли королева Єлизавета II приймала президента США Дональда Трампа з державним візитом. Під час огляду варти Трамп обійшов королеву і перегородив їй шлях.

Королева Єлизавета II та Дональд Трамп / © Associated Press

А біограф Крейг Браун писав у своїй книжці «Подорож навколо королеви», що через кілька тижнів після візиту президента Трампа вона зізналася одному з гостей на обіді, що знайшла його «дуже грубим «: їй особливо не сподобалося, як він постійно заглядав їй через плече, наче виглядаючи когось цікавішого».

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