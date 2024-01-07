Він – новий король Данії: милі дитячі фото кронпринца Фредеріка

Королівський палац уже повідомив під яким тронним ім'ям буде відомий новий король, оголосили також і нові титули для Фредеріка та його дружини кронпринцеси Мері.

Сьогодні ми вирішили згадати дитинство старшого сина королеви Маргрете II та показати вам кілька його дитячих фотографій із сімейного альбому данської королівської родини.

Цей кадр було зроблено 1967 року, на фото заскочено тодішнього короля Данії Фредеріка IX та його дочку принцесу Маргрету з її дитиною, спадкоємцем принца Фредеріка.

Король Фредерік IX, кронпринцеса Мері та її син принц Фредерік / Фото: Getty Images

На цьому знімку, зробленому 7 червня 1968 року, зображено тодішню спадкову принцесу Данії Маргрете зі своїм первістком, принцом Фредеріком, у Копенгагені.

Кронпринц Фредерік на руках у своєї матері Маргрете / Фото: Getty Images

А це вже у данській королівській родині відбулося поповнення. Фото 1969 року на якому зображені принцеса Данії Маргрете та її чоловік принц Генрік, які представляють свого маленького новонародженого принца Йоагіма. Поруч із ним старший брат, спадковий принц Фредерік. Знымання проходило у замку Фреденборг.

Кронпринцеса Маргртете з чоловіком принцом Генріком та двома синами Йоагімом та Фредеріком / Фото: Getty Images

На цьому фото юний принц Фредерік збирає квіти у Копенгагені. Кадр було зроблено 1970 року.

Кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Серпень 1972 року на фото зображений принц Фредерік, який грає в садку на відпочинку зі своєю родиною в замку Ке в Каорі, Франція.

Кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Принц Фредерік та його брат принц Йоагім (ліворуч) на борту королівської яхти Даннеброг під час візиту на балтійський острів Борнхольм 7 червня 1973 року.

Кронпринц Фредерік та його брат принц Йоагім / Фото: Getty Images

А це фото братів через три роки 1976-го.

Кронпринц Фредерік та принц Йоагім / Фото: Getty Images

На цій фотографії, зробленій у грудні 1970 року, спадкова принцеса Маргрете в національному костюмі Гренландії позує з чоловіком принцом Генріком та їхніми дітьми принцом Фредеріком (другим ліворуч) та принцом Йоагімом (праворуч) у Копенгагені.

Ще одне сімейне фото данської королівської родини датоване 70-ми роками / Фото: Getty Images

Через два роки принцеса Маргрете II стала новою королевою Данії та правила довгих 52 роки. З 14 січня 2024 року вона передає престол своєму синові Фредеріку.

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