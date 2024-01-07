Він – новий король Данії: милі дитячі фото кронпринца Фредеріка

14 січня кронпринц Фредерік стане новим королем Данії.
Королівський палац уже повідомив під яким тронним ім'ям буде відомий новий король, оголосили також і нові титули для Фредеріка та його дружини кронпринцеси Мері.
Сьогодні ми вирішили згадати дитинство старшого сина королеви Маргрете II та показати вам кілька його дитячих фотографій із сімейного альбому данської королівської родини.
Цей кадр було зроблено 1967 року, на фото заскочено тодішнього короля Данії Фредеріка IX та його дочку принцесу Маргрету з її дитиною, спадкоємцем принца Фредеріка.
На цьому знімку, зробленому 7 червня 1968 року, зображено тодішню спадкову принцесу Данії Маргрете зі своїм первістком, принцом Фредеріком, у Копенгагені.
А це вже у данській королівській родині відбулося поповнення. Фото 1969 року на якому зображені принцеса Данії Маргрете та її чоловік принц Генрік, які представляють свого маленького новонародженого принца Йоагіма. Поруч із ним старший брат, спадковий принц Фредерік. Знымання проходило у замку Фреденборг.
На цьому фото юний принц Фредерік збирає квіти у Копенгагені. Кадр було зроблено 1970 року.
Серпень 1972 року на фото зображений принц Фредерік, який грає в садку на відпочинку зі своєю родиною в замку Ке в Каорі, Франція.
Принц Фредерік та його брат принц Йоагім (ліворуч) на борту королівської яхти Даннеброг під час візиту на балтійський острів Борнхольм 7 червня 1973 року.
А це фото братів через три роки 1976-го.
На цій фотографії, зробленій у грудні 1970 року, спадкова принцеса Маргрете в національному костюмі Гренландії позує з чоловіком принцом Генріком та їхніми дітьми принцом Фредеріком (другим ліворуч) та принцом Йоагімом (праворуч) у Копенгагені.
Через два роки принцеса Маргрете II стала новою королевою Данії та правила довгих 52 роки. З 14 січня 2024 року вона передає престол своєму синові Фредеріку.
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