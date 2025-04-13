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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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332
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Він переповнений оптимізму: король Чарльз пожартував, скільки планує прожити

Король Чарльз, який ще бореться з раком, прокоментував стан свого здоров’я під час візиту до Італії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

У четвертий день свого державного візиту до Італії король пожартував про те, що проживе «досить довго», щоб побачити, як росте дерево, яке він посадив.

Чарльз пожартував так під час зустрічі з представниками Альянсу за кругову біоекономіку (CBA), щоб дізнатися більше про їхню роботу в галузі біорізноманіття, клімату та здоров’я людини.

Король Чарльз висадив дерево / © Getty Images

Король Чарльз висадив дерево / © Getty Images

У межах цього заходу монарх також посадив у садах вілли Волконські у Римі дерево, подароване президентом Маттареллою з маєтку Кастельпорціано.

«Що ж, я сподіваюся, що проживу досить довго, щоб побачити, як дерево трохи підросте», — прокоментував король, цитує його слова журнал Hello!. А потім король відкрив меморіальну дошку на згадку про цю подію і, вказавши на нещодавно посаджене дерево і сказав: «Потрібно трохи води».

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Нагадаємо, напередодні візиту короля і королеви до Італії Чарльза ненадовго госпіталізували в Лондоні через проблеми, які виникли з побічною дією від препаратів, які він приймає для лікування раку. Про захворювання Чарльз публічно оголосив у березні 2024 року. Досі його лікування продовжується.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

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