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Він переповнений оптимізму: король Чарльз пожартував, скільки планує прожити
Король Чарльз, який ще бореться з раком, прокоментував стан свого здоров’я під час візиту до Італії.
У четвертий день свого державного візиту до Італії король пожартував про те, що проживе «досить довго», щоб побачити, як росте дерево, яке він посадив.
Чарльз пожартував так під час зустрічі з представниками Альянсу за кругову біоекономіку (CBA), щоб дізнатися більше про їхню роботу в галузі біорізноманіття, клімату та здоров’я людини.
У межах цього заходу монарх також посадив у садах вілли Волконські у Римі дерево, подароване президентом Маттареллою з маєтку Кастельпорціано.
«Що ж, я сподіваюся, що проживу досить довго, щоб побачити, як дерево трохи підросте», — прокоментував король, цитує його слова журнал Hello!. А потім король відкрив меморіальну дошку на згадку про цю подію і, вказавши на нещодавно посаджене дерево і сказав: «Потрібно трохи води».
Нагадаємо, напередодні візиту короля і королеви до Італії Чарльза ненадовго госпіталізували в Лондоні через проблеми, які виникли з побічною дією від препаратів, які він приймає для лікування раку. Про захворювання Чарльз публічно оголосив у березні 2024 року. Досі його лікування продовжується.