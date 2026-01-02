- Дата публікації
Він підріс: син Зари Тіндалл — Лукас — з’явився на новорічних перегонах у Челтнемі
4-річний син Зари та Майка Тіндаллів — Лукас — відвідав із батьками та сестрами перегони у Челтнемі.
У березні 2026 року хлопчику виповниться п'ять років. Лукас — молодша дитина Зари та Майка та їхній єдиний син. У пари також є дві старші дочки - Міа, якій незабаром виповниться 12 років і Лена, якій 7 років.
Лукас спостерігав за перегонами на іподромі Челтнема, що відбулися 1 січня. Хлопчик з цікавістю дивився змагання разом із рештою членів сім'ї. Він був одягнений у стильну смарагдову сорочку та темні штани-джоггери. Моментами його мамі Зарі доводилося звертатися до молодшого сина, оскільки Лукас трохи бешкетував.
Також, нагадаємо, на заході з'явилися діти брата Зари - Пітера Філіпса - Айла, яка зачарувала публіку своєю красою та її старша сестра Саванна.