Він підріс: який вигляд має старший син принцеси Євгенії – Август

Нещодавно принцеса Йоркська із сім'єю побувала на різдвяному обіді, організованому королем Чарльзом у Букінгемському палаці.
Раніше ми показували більше фото, як принцеса Євгенія та її старша сестра Беатріс разом зі своїми чоловіками вирушили на обід до монарха.
В автомобілі, в якому їхала Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк, також був помічений і їхній старший син Август, якого взяли на урочистість. Хлопчик сидів на задньому сидінні у спеціальному дитячому кріслі. Августу зараз трохи менше 3,5 років, але на публічні королівські заходи принцеса його брала вкрай рідко.
Минулого разу ми бачили його під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ – влітку 2022 року. Тоді принцеса Євгенія була зазнімкована із сином на руках на святковому концерті.
Нагадаємо, дорогою до палацу папараці також зазнімкували принцесу Беатріс та її трирічну доньку Сієнну, який вигляд має дівчинка ми вам також показували.
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