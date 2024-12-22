Він підріс: який вигляд має старший син принцеси Євгенії – Август

Раніше ми показували більше фото, як принцеса Євгенія та її старша сестра Беатріс разом зі своїми чоловіками вирушили на обід до монарха.

Август Бруксбенк — син принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото: Getty Images

В автомобілі, в якому їхала Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк, також був помічений і їхній старший син Август, якого взяли на урочистість. Хлопчик сидів на задньому сидінні у спеціальному дитячому кріслі. Августу зараз трохи менше 3,5 років, але на публічні королівські заходи принцеса його брала вкрай рідко.

Август Бруксбенк — син принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото: Getty Images

Минулого разу ми бачили його під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ – влітку 2022 року. Тоді принцеса Євгенія була зазнімкована із сином на руках на святковому концерті.

Принцеса Євгенія із сином Августом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, дорогою до палацу папараці також зазнімкували принцесу Беатріс та її трирічну доньку Сієнну, який вигляд має дівчинка ми вам також показували.

Принцеса Євгенія із сином Августом / Фото: Instagram принцеси Євгенії

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