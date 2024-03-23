Він пишається нею: король Чарльз висловив підтримку принцесі Кейт після того, як вона розповіла про рак

Монарх підтримав Кетрін, оскільки розуміє її зараз як ніхто інший.
У п'ятницю ввечері, 22 березня, 42-річна принцеса Уельська опублікувала відеозвернення, в якому повідомила, що бореться з раком і проходить курс хіміотерапії.
Після її заяви король Великої Британії Чарльз III, який також нещодавно публічно повідомив, що у нього діагностували рак і він бореться з цією хворобою, підтримав улюблену невістку.
У коментарі виданню People, представник Букінгемського палацу, повідомив, що 75-річний Чарльз сказав, що "пишається Кетрін за її сміливість розповісти про це".
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