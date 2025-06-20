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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
1 хв

Він прекрасний: кохана сина принцеси Анни зробила свій перший публічний реверанс перед королем Чарльзом

Пітер Філліпс приїхав на кінні перегони в Аскоті разом зі своєю коханою Гаррієт Сперлінг.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Учора чарівна блондинка з’явилася на публіці у лимонній сукні від Beulah London з рукавами-ліхтариками та тонким поясом на талії та капелюсі з вуаллю Nicola de Selincourt. Гаррієт мала чарівний вигляд, а її коханий Пітер Філліпс весь час тримав її за руку.

Коли повз пару проходили король Чарльз III і королева Камілла, Гаррієт Сперлінг присіла перед монархом у гарному реверансі. Схоже, дівчина тренувалася, а її реверанс вийшов практично бездоганним.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Пітер при цьому стояв поруч і зняв свій головний убір, коли повз нього проходив його дядько — король Чарльз.

Король і королева, зазначимо, всі три дні були присутні на перегонах Royal Ascot і сьогодні також відвідають змагання.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

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