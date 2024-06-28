Він сам винен: чому принца Гаррі ігнорує королівська родина

Герцог Сассекський зробив достатньо для того, щоб опинитися в абсолютному ігнорі з боку короля Чарльза та принца Вільяма, а також інших членів сім'ї.

Королівські експерти вважають, що принц Гаррі може почуватися розбитим через те, що його родина не повідомляє йому новини про здоров'я його батька короля Чарльза, а також дружини його брата Вільяма – принцеси Кейт, які лікуються від раку.

Принцеса Кейт та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Філ Дамп'єр заявив Fabulous, що немає жодних шансів, що король або Вільям поділяться з Гаррі будь-якими подробицями про лікування раку, цитує його видання express.co.uk.

"Король або принц Вільям нізащо не поділилися б подробицями лікування раку з Гаррі. Вони просто не довіряють йому і побоюються, що все, що вони розкажуть йому про Чарльза чи Кетрін, стане надбанням громадськості — або в пресі, або в подкасті, або у соціальних мережах. Ми всі знаємо, наскільки поганими стали стосунки за останні пару років, і я боюся, що мине дуже багато часу, перш ніж з'явиться хоч якийсь шанс на примирення", — каже експерт.

Він також додав: "Якщо Гаррі почувається покинутим і відстороненим, то, боюся, це його власна провина. Гаррі може бути вбитий горем через те, що він не отримує звісток від своєї родини, але звинувачувати в цьому він може тільки себе".

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Говорячи про те, чому, з погляду королівської сім'ї, Гаррі залишається в незнанні, королівський експерт додав: "Головний пріоритет Вільяма — захистити Кетрін від будь-якого стресу чи розладу, і король також не в настрої піддавати себе якимось випробуванням та емоційним американським гіркам з непередбачуваним Гаррі. Мені хотілося б думати, що Гаррі усвідомлює, що назавжди зіпсував стосунки зі своєю кровною сім'єю, але я б не став робити на це ставку. Це дуже сумно, тому що Гаррі колись був такий популярний, а король не бачить своїх онуків".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що король Чарльз має намір запросити Гаррі та його родину на літні канікули до Балморалу, але його дружина Камілла рішуче проти цієї ідеї.

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