Він щасливий: принц Чарльз згадав у своїй промові новонароджену онучку Лілібет

Принц Чурльз на заводі з виробництва автомобілів в Оксфорді / Getty Images

Принц Уельський назвав народження дочки герцога і герцогині Сассекських радісною новиною.

Цього тижня у принца Чарльза насичений графік, адже вчора, 8 червня, він відвідав завод з виробництва автомобілів в Оксфорді, 9 червня побував на першій у Великій Британії фермі Rainbarrow, розташованій в місті Паундбері, яка спеціалізується на виробництві анаеробних реакторів.

На кожній із зустрічей у принца був чудовий настрій і помітно, що він дійсно щасливий. Як виявилося, все через те, що на днях він став дідусем вп'яте.

Принц Чурльз на фермі Rainbarrow / Getty Images

Під час своєї промови на заводі в Оксфорді син королеви виголосив промову, у якій згадав новонароджену онуку Лілібет і підкреслив важливість технологій для майбутніх поколінь.

Розвиток таких технологій, як електромобілі або екологічно чистий водень для важкого транспорту, життєво важливий для збереження здоров'я нашого світу для майбутніх поколінь, про що я занадто добре обізнаний сьогодні, адже нещодавно став дідусем вп'яте. І такі радісні новини дійсно нагадують про необхідність безперервних інновацій в цій галузі, особливо в галіузі екологічно чистих технологій виробництва акумуляторів, з урахуванням спадщини, яку ми передаємо нашим онукам", — сказав він у своїй промові.

Принц Чурльз на заводі з виробництва автомобілів в Оксфорді / Getty Images

Два дні поспіль він вибирав той самий костюм, замінюючи тільки туфлі та краватку. Сьогодні під час зустрічі в Паундбері він додав до образу ще й стильні окуляри.

Принц Чурльз на заводі з виробництва автомобілів в Оксфорді / Getty Images

Нагадаємо, що Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор народилася в п'ятницю, 4 червня, о 11:40 ранку в лікарні в Санта-Барбари, Каліфорнія.

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