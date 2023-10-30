Він шанувальник "Друзів": як Меттью Перрі допоміг принцу Гаррі впоратися з панічними атаками

У своїх мемуарах герцог Сассекський розповів, що влітку 2013 року він дивився серіал "запоєм", щоб упоратися з виснажливими нападами паніки.

Принц Гаррі, як і багато хто з нас, є великим шанувальником серіалу "Друзі". У своїй книжці він писав, що подивився кожну серію "10-сезонного 236-серійного серіалу і заявив, що ідентифікує себе з одним із головних героїв — Чендлером, якого зіграв актор Меттью Перрі, який раптово пішов з життя.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Можливо, принц Гаррі мав на увазі почуття гумору актора Меттью Перрі. Кажуть, за його допомогою тоді він намагався впоратися із розлученням своїх батьків. Принц Гаррі в королівській сім'ї також завжди був веселуном.

"Я ідентифікував себе з Чендлером, а також закохався в Моніку, яку зіграла акторка Кортні Кокс", — писав принц Гаррі.

Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що Сара Йоркська вшанувала пам'ять Меттью Перрі. Колишня дружина принца Ендрю зіграла епізодичну роль у серіалі "Друзі" і була знайома з Меттью Перрі. А також розповіла, що цей серіал люблять її доньки.

Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

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