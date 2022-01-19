Він шкодує: Борис Джонсон публічно вибачився перед королевою Єлизаветою II за вечірку під час жалоби

Він шкодує: Борис Джонсон публічно вибачився перед королевою Єлизаветою II за вечірку під час жалоби

Борис Джонсон публічно вибачився перед Букінгемським палацом і королевою Єлизаветою II за вечірку, яка відбулася на Даунінг-стріт під час національної жалоби за принцем Філіпом, у квітні 2021 року.

Нагадаємо, колишній директор зі зв'язків із громадськістю Бориса Джонсона — Джеймс Слак влаштував прощальну вечірку на честь свого звільнення з посади 16 квітня, яка перетворилася на "гучну п'янку", а це відбувалося в ніч перед похороном чоловіка королеви Єлизавети II.

Прем'єр-міністр публічно вибачився перед королевою у вівторок перед камерами у Меморіальній лікарні Фінчлі на півночі Лондона.

Борис Джонсон у Меморіальній лікарні Фінчлі / Associated Press

"Я глибоко і гірко шкодую, що це сталося", — сказав він. "Я можу тільки повторити свої вибачення як перед Її Величністю, так і перед країною за допущені помилкові міркування, за які я несу повну відповідальність", — заявив Джонсон, пише Hello!

Раніше офіційний представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона заявив минулої п'ятниці: "Дуже прикро, що це сталося під час національної жалоби, і Даунінг-стріт вибачився перед палацом. Ви чули від прем'єр-міністра цього тижня, що він визнав, що Даунінг- стріт повинен відповідати найвищим стандартам і брати на себе відповідальність за те, що ми не зробили правильно. Ми вибачилися перед палацом", — йдеться в заяві.

Королева Єлизавета II та Борис Джонсон / Getty Images

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