Він схожий на знаменитого тенісиста: у принцеси Уельської з'явився особистий секретар

Принцеса Уельська зараз перебуває на лікарняному і повернеться до виконання своїх королівських обов'язків не раніше, ніж за кілька місяців. Але її команда продовжує працювати над проєктами, створеними принцесою або курованими нею.

Кенсінгтонський палац повідомив, що підполковника Тома Вайта, який раніше був колишнім конюшим покійної королеви Єлизавети II, призначено новим секретарем принцеси Уельської Кетрін. Хоча до цього більше року Кейт не мала особистого секретаря.

Том Вайт та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Раніше принцеса Кейт запросила підполковника Тома Вайта приєднатися до неї на публічному заході, щоб дізнатися, що тягне за собою ця робота. Герой війни працював на покійну королеву до її смерті 2022 року. До цього офіцер Королівської морської піхоти служив в Афганістані 2009 року.

До речі, королівські шанувальники говорять, що Том схожий на швейцарського професійного тенісиста, колишню першу ракетку світу в одиночному розряді, Роджера Федерера.

Роджер Федерер та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принцеса Кейт не відвідуватиме жодних заходів мінімум до Великодня.

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