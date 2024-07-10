Він – у білих кедах, вона – у червоній блузці: прем’єр-міністр Албанії з дружиною відвідали захід у Вашингтоні

Еді Рама приїхав до США, щоб взяти участь у саміті.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама і його дружина Лінда взяли участь у заході з нагоди 75-ї річниці НАТО, який відбувся у залі Ендрю Меллона у межах саміту НАТО у Вашингтоні.

Лінда поєднала у своєму аутфіті чорну довгу спідницю з червоною шовковою блузкою з V-подібним вирізом і квіткою з тканини на грудях. На талії у неї був чорний крокодилячий ремінець, а на шиї шнурок із масивною чорною підвіскою. Взута вона була у чорні туфлі.

Еді Рама і його дружина Лінда / Фото: Associated Press

Дружина прем'єра розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, бежевий манікюр, прикрасила вуха чорними сережками і завершила лук чорним клатчем.

Еді Рама і його дружина Лінда / Фото: Associated Press

Еді Рама був одягнений у чорний костюм, білу сорочку, бордову краватку з малюнком, які неочікувано скомбінував із білими кедами. Це додало його діловому строгому образу нотку легкості і стилю.

Еді Рама і його дружина Лінда / Фото: Associated Press

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