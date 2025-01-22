Він у чудовій формі: принц Вільям сходив на тренування

Днями принц Уельський відвідав Centrepoint в Ілінгу, на заході Лондона, щоб зустрітися з молодими людьми, яких підтримує благодійна організація, патроном якої він є.

На заході майбутній король приєднався до спортивного тренування. Він одягнув боксерські рукавички та виконував вказівки тренера разом з іншими учасниками. Це було весело, у Вільяма чудово виходило робити все те, про що говорив їхній тренер. Він також багато жартував у процесі тренування.

Принц Вільям продемонстрував гарну форму на тренуванні

Цього року виповнюється 20 років після того, як Вільям став покровителем Centrepoint, благодійної організації для безпритульних молодих людей. Принц Уельський, як відомо, опікується темою безпритульності та патронує багато організацій, які допомагають таким людям.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

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