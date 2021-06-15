Він у фраку, а вона в блакитному вбранні: Чарльз і Камілла відвідали Royal Ascot

Подружжя зазнімкували в Аскоті.

У британському графстві Беркшир стартували щорічні кінні перегони Royal Ascot, які завжди відвідують члени королівської сім'ї. Цей спортивний захід щорічно відбувається на іподромі містечка Аскот. Основу свята складають самі перегони, але не менш важлива частина події — демонстрація екстравагантних капелюшків гостей заходу.

Одними з найбільших шанувальників перегонів є члени британської королівської сім'ї, які завжди відвідують цей захід. Тому візит принца Чарльза і його дружини герцогині Корнуольскої не став сюрпризом.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / Getty Images

Для перегонів Чарльз і Камілла одяглися за дрескодом. На ньому був сірий фрак, циліндр, біла сорочка і краватка. Камілла ж вбралася в блакитний ансамбль, який включав у себе смугасту сукню і капелюшок з широкими крисами. Образ герцогині доповнили перлинний чокер, сережки і клатч в руці. Капелюх Камілла вирішила вибрати класичного фасону і без екстравагантних деталей.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / Getty Images

Читайте також: У ніжному капелюшку з квітами і за руку з чоловіком: онука королеви Єлизавети приїхала на перегони

Royal Ascot 2021 (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання