- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 3934
- Час на прочитання
- 1 хв
Він — у картатому піджаку, вона — в червоному жакеті: подружжя Макронів на церемонії в Парижі
Еммануель і Бріжит Макрони виступили на заході в Єлисейському палаці.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у церемонії вручення премії «Ні булінгу», яка відбулася у Єлисейському палаці в Парижі.
Президент був одягнений у картатий чорний піджак, білу сорочку й чорну краватку.
Перша леді з’явилася там в елегантному двобортному жакеті червоного кольору з чорними ґудзиками, передня частина якого була оксамитовою. Його Бріжит скомбінувала з чорним топом і чорними штанами.
Аутфіт пані Макрон доповнила укладанням із прикореневим об’ємом, макіяжем смокі-айс і французьким манікюром. Шию вона прикрасила делікатним ланцюжком, а руки — годинником з чорним ремінцем і каблучками з камінням.
Нагадаємо, момент у літаку між подружжям Макронів викликав активне обговорення в Мережі. Користувачі вважають, що між першою леді та президентом сталася сварка, під час якої Бріжит дала «ляпаса» чоловікові.