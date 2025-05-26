Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у церемонії вручення премії «Ні булінгу», яка відбулася у Єлисейському палаці в Парижі.

Президент був одягнений у картатий чорний піджак, білу сорочку й чорну краватку.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Перша леді з’явилася там в елегантному двобортному жакеті червоного кольору з чорними ґудзиками, передня частина якого була оксамитовою. Його Бріжит скомбінувала з чорним топом і чорними штанами.

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Бріжит Макрон / © Associated Press

Аутфіт пані Макрон доповнила укладанням із прикореневим об’ємом, макіяжем смокі-айс і французьким манікюром. Шию вона прикрасила делікатним ланцюжком, а руки — годинником з чорним ремінцем і каблучками з камінням.

Бріжит Макрон / © Associated Press

Нагадаємо, момент у літаку між подружжям Макронів викликав активне обговорення в Мережі. Користувачі вважають, що між першою леді та президентом сталася сварка, під час якої Бріжит дала «ляпаса» чоловікові.