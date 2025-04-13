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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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335
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1 хв

Він у кілті, а вона в синьому пальті та капелюсі з пером: Чарльз і Камілла відвідали службу

Король Чарльз та королева Камілла були помічені у Шотландії після повернення з Італії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Їхні Величності відвідали службу в церкві Креті-Керк, яка розташована недалеко від Барморала — улюбленого маєтку покійної королеви Єлизавети II, яка стала для неї місцем її останнього притулку.

Камілла сьогодні сяяла в синьому пальті з підкладкою в зелену шотландську клітинку, під ним виднілася біла блузка з рюшами, в руках вона тримає смарагдову сумку зі шкіри від DeMellier London, а взута була в замшеві туфлі такого ж відтінку, швидше за все, це її улюблений бренд Eliot Zed.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Також на голові у королеви був червоний капелюх-таблетка з ефектним пером. Камілла зробила укладання, макіяж, одягла перлинні сережки-висячки, заручальну каблучку на пальці та браслет від французького бренду Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз був у шотландському кілті, жилеті та піджаку одного кольору і з червоно-зеленою краваткою в смужку.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Нещодавно монарша пара повернулася з туру Італією, де вони зустрілися з Папою Римським, а також провели низку заходів.

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла в Італії / © Associated Press

Королева Камілла в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

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