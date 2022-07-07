Він у костюмі, а вона у мереживній сукні: онук королеви Єлизавети II прийшов на Вімблдон з новою пасією

Пару заскочили разом учора на турнірі Вімблдон в Лондоні. Пітер і Ліндсі прямували до Королівської ложі, тримаючись за руки. Пітер був одягнений у синій костюм, білу сорочку та синю краватку у червону смужку. Він був взутий у чорні шкіряні туфлі і одягнув окуляри-авіатори від сонця.

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

Ліндсі одягла синю мереживну сукню, підібравши до неї молочно-білі туфлі на підборах і рожеву сумку на ремінці-ланцюжку. У вухах у неї сяяли сережки-цвяшки, волосся було укладене, а на обличчі були великі чорні сонцезахисні окуляри.

Вперше, нагадаємо, пара дебютувала на публіці під час заходів на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ минулого місяця. Ліндсі є хорошою подругою сестри Пітера – Зари Тіндалл, вони навчалися разом.

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

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Вважається, що саме Зара їх і познайомила з Пітером. Ліндсі 40 років, вона є дочка нафтового магната. Була заміжня і виховує двох дітей, але поки що, за офіційними джерелами, не розлучена. Пітера розлучений. Зі своєю колишньою дружиною Отем вони оголосили про розлучення у лютому 2020 року, а після врегулювання всіх фінансових аспектів завершили шлюборозлучний процес у червні 2021-го.

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

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