Він — у краватці з принтом, вона — у блакитному вбранні: з’явилися нові знімки імператорського подружжя Японії
Імператор Нарухіто з нагоди свого дня народження знявся у фотосесії разом зі своєю сім’єю.
Агентство Імператорського двору Японії презентували нові світлини імператора Нарухіто з нагоди його 66-річчя, яке він відзначив днями.
На світлинах Його Величність зазнімкований разом зі своєю дружиною — імператрицею Масако та їхньою донькою — принцесою Айко. Сім’я позувала за столом із квітковою композицією.
Імператор був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку з принтом. На імператриці Масако був блакитний штанний костюм, білий топ і темно-сині туфлі. А на принцесі Айко — твідовий бежевий жакет із блакитною облямівкою і перлинними ґудзиками, яку вона поєднала з блакитною спідницею і блакитними туфлями.