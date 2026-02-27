ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Він — у краватці з принтом, вона — у блакитному вбранні: з’явилися нові знімки імператорського подружжя Японії

Імператор Нарухіто з нагоди свого дня народження знявся у фотосесії разом зі своєю сім’єю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Імператорське подружжя з донькою

Імператорське подружжя з донькою / © Associated Press

Агентство Імператорського двору Японії презентували нові світлини імператора Нарухіто з нагоди його 66-річчя, яке він відзначив днями.

На світлинах Його Величність зазнімкований разом зі своєю дружиною — імператрицею Масако та їхньою донькою — принцесою Айко. Сім’я позувала за столом із квітковою композицією.

Імператриця Масако, імператор Нарухіто і принцеса Айко / © Associated Press

Імператриця Масако, імператор Нарухіто і принцеса Айко / © Associated Press

Імператор був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку з принтом. На імператриці Масако був блакитний штанний костюм, білий топ і темно-сині туфлі. А на принцесі Айко — твідовий бежевий жакет із блакитною облямівкою і перлинними ґудзиками, яку вона поєднала з блакитною спідницею і блакитними туфлями.

Імператриця Масако, імператор Нарухіто і принцеса Айко / © Associated Press

Імператриця Масако, імператор Нарухіто і принцеса Айко / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie