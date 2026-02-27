Імператорське подружжя з донькою / © Associated Press

Агентство Імператорського двору Японії презентували нові світлини імператора Нарухіто з нагоди його 66-річчя, яке він відзначив днями.

На світлинах Його Величність зазнімкований разом зі своєю дружиною — імператрицею Масако та їхньою донькою — принцесою Айко. Сім’я позувала за столом із квітковою композицією.

Імператриця Масако, імператор Нарухіто і принцеса Айко / © Associated Press

Імператор був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку з принтом. На імператриці Масако був блакитний штанний костюм, білий топ і темно-сині туфлі. А на принцесі Айко — твідовий бежевий жакет із блакитною облямівкою і перлинними ґудзиками, яку вона поєднала з блакитною спідницею і блакитними туфлями.

