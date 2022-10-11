Він у скрутному становищі: чому король Чарльз III ігнорує Гаррі та Меган

Король Чарльз все ще думає, як вчинити з Меган і Гаррі та з титулами для дітей – сина Арчі та дочки Лілібет. Експерти вважають, що це найскладніше нині рішення для монарха, оскільки з одного боку Чарльз хоче, щоб сім'я возз'єдналася, а з іншого принц Гаррі випускає свої мемуари, в яких, ймовірно, є багато цікавого про королівську родину і які можуть нанести їй непоправної шкоди.
Король Чарльз повинен подумати, як вирішити проблеми, не посилюючи їх. У своєму першому телезверненні в особі короля він щосили намагався висловити свою любов до Гаррі і Меган. Але королівський експерт Майкл Коул вважає, що це не допоможе парі, пише Еxpress. Чарльз безперечно перебуває у скрутному становищі і, очевидно, ніяк не може прийняти рішення.
Пара була присутня на державному похороні королеви Єлизавети II і в період жалоби зустрічалася з Чарльзом для того, щоб обговорити титули їхніх дітей. А герцогиня Сассекська написала листа королю і попросила про особисту аудієнцію, але він їй не відповів.
Після повернення в США Сассекські добре обдумали ситуацію, що склалася, і принц Гаррі вирішив звернутися до юристів, щоб вилучити свої мемуари з друку і внести деякі виправлення. Також повідомлялося, що пара хоче перезняти деякі сцени для фільму Netflix, де детально розповідається про їхнє життя в королівській родині.
Все це робиться для того, щоб «зберегти обличчя та репутацію», і остаточно не зіпсувати стосунки із сім'єю та королем Чарльзом. І, звичайно, щоб отримати такі бажані титули для своїх дітей.
Тепер відповідь за королем. Чарльз повинен все зважити, перш ніж вирішити, бути добрим чи справедливим. Хоча багато експертів переконані в тому, що він може наслідувати приклад своєї кузини, королеви Данії Маргрете II, яка нещодавно заявила про позбавлення титулів принців і принцес для своїх онуків — чотирьох дітей свого молодшого сина Йоахіма.
Варто зазначити, що нещодавно було випущено нову офіційну фотографію короля з сім'єю, на якій він чітко продемонстрував, що в центрі королівської родини зараз уся увага буде зосереджена на ньому самому, його дружині Каміллі, а також принцу та принцесі Уельській.
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