Він у скрутному становищі: чому король Чарльз III ігнорує Гаррі та Меган

Король Чарльз все ще думає, як вчинити з Меган і Гаррі та з титулами для дітей – сина Арчі та дочки Лілібет. Експерти вважають, що це найскладніше нині рішення для монарха, оскільки з одного боку Чарльз хоче, щоб сім'я возз'єдналася, а з іншого принц Гаррі випускає свої мемуари, в яких, ймовірно, є багато цікавого про королівську родину і які можуть нанести їй непоправної шкоди.

Король Чарльз повинен подумати, як вирішити проблеми, не посилюючи їх. У своєму першому телезверненні в особі короля він щосили намагався висловити свою любов до Гаррі і Меган. Але королівський експерт Майкл Коул вважає, що це не допоможе парі, пише Еxpress. Чарльз безперечно перебуває у скрутному становищі і, очевидно, ніяк не може прийняти рішення.

Пара була присутня на державному похороні королеви Єлизавети II і в період жалоби зустрічалася з Чарльзом для того, щоб обговорити титули їхніх дітей. А герцогиня Сассекська написала листа королю і попросила про особисту аудієнцію, але він їй не відповів.

Після повернення в США Сассекські добре обдумали ситуацію, що склалася, і принц Гаррі вирішив звернутися до юристів, щоб вилучити свої мемуари з друку і внести деякі виправлення. Також повідомлялося, що пара хоче перезняти деякі сцени для фільму Netflix, де детально розповідається про їхнє життя в королівській родині.

Герцог та герцогиня Сасекські / Фото: Associated Press

Все це робиться для того, щоб «зберегти обличчя та репутацію», і остаточно не зіпсувати стосунки із сім'єю та королем Чарльзом. І, звичайно, щоб отримати такі бажані титули для своїх дітей.

Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

Тепер відповідь за королем. Чарльз повинен все зважити, перш ніж вирішити, бути добрим чи справедливим. Хоча багато експертів переконані в тому, що він може наслідувати приклад своєї кузини, королеви Данії Маргрете II, яка нещодавно заявила про позбавлення титулів принців і принцес для своїх онуків — чотирьох дітей свого молодшого сина Йоахіма.

Варто зазначити, що нещодавно було випущено нову офіційну фотографію короля з сім'єю, на якій він чітко продемонстрував, що в центрі королівської родини зараз уся увага буде зосереджена на ньому самому, його дружині Каміллі, а також принцу та принцесі Уельській.

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