Він – у смугастих штанях, вона – у сірому вбранні: імператорське подружжя Японії на церемонії

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако взяли участь у церемонії Національного військового меморіалу у Ніппон Будокан у Токіо. Захід відбувся з нагоди 79-ї річниці поразки Японії у Другій світовій війні.

Імператор постав у чорному фраку, білій сорочці, чорному жилеті, світло-сірій краватці та сірих штанях у смужку.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

На імператриці було сіре вбрання, яке складалося з сукні-футляра і жакета із цікавим плетінням замість ґудзика. Аутфіт Масако доповнила сірим капелюхом і білими рукавичками. Вона зібрала волосся ззаду, зробила макіяж із чорними стрілками та рожевою помадою, вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами, а шию – ниткою з перлами.

Нагадаємо, минулого разу імператриця Масако з'явилася на заході в елегантному вбранні кремового відтінку з прозоро-блискучими ґудзиками на жакеті, капелюсі, прикрашеному бісером, та в білих рукавичках.

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