ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Він у зеленій краватці, вона — у слінгбеках кольору металік: прем’єр Великої Британії Кір Стармер із дружиною на церемонії

Подружжя Стармерів побувало на премії «Гордість Британії».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кір і Вікторія Стармери

Кір і Вікторія Стармери / © Getty Images

Прем’єр-міністр Кір Стармер і його дружина Вікторія Стармер відвідали церемонію вручення премії «Гордість Британії», яка відбулася у готелі «Гросвенор Гаус» у Лондоні.

Кір був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і зелену краватку з принтом та був взутий у чорні туфлі. Вікторія обрала чорну сукню міді з драпуванням і рукавами три чверті. Аутфіт вона доповнила слінгбеками кольору металік з підборами-чарками і сумкою-клатчем в тон.

Кір і Вікторія Стармери / © Getty Images

Кір і Вікторія Стармери / © Getty Images

Пані Стармер зробила укладання з рівним проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха довгими сережками.

Нагадаємо, Вікторія Стармер у зеленій сукні з квітковим принтом з’явилася на зустрічі з Трампами.

Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie