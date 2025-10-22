- Дата публікації
Він у зеленій краватці, вона — у слінгбеках кольору металік: прем’єр Великої Британії Кір Стармер із дружиною на церемонії
Подружжя Стармерів побувало на премії «Гордість Британії».
Прем’єр-міністр Кір Стармер і його дружина Вікторія Стармер відвідали церемонію вручення премії «Гордість Британії», яка відбулася у готелі «Гросвенор Гаус» у Лондоні.
Кір був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і зелену краватку з принтом та був взутий у чорні туфлі. Вікторія обрала чорну сукню міді з драпуванням і рукавами три чверті. Аутфіт вона доповнила слінгбеками кольору металік з підборами-чарками і сумкою-клатчем в тон.
Пані Стармер зробила укладання з рівним проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха довгими сережками.
Нагадаємо, Вікторія Стармер у зеленій сукні з квітковим принтом з’явилася на зустрічі з Трампами.