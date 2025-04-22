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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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217
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2 хв

Він в костюмі, а вона в лаконічній сукні: королева Летиція і король Філіп VI приїхали вшанувати пам’ять Папи Франциска

Король Іспанії Філіпп VI, його дружина Летиція і мати короля Софія відвідали Апостольську нунціатуру в Мадриді, щоб вшанувати пам’ять Папи Франциска.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп VI, королева Летиція та королева Софія

Король Філіп VI, королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп та королева Софія одяглися в чорні аутфіти і приїхали підписати книгу співчуттів у зв’язку зі смертю Папи Франциска I. Понтифік помер через день після свого останнього публічного виступу у великодню неділю.

Апостольська нунціатура відчинила свої двері для громадян, щоб вони могли підписати книгу співчуттів у зв’язку зі смертю Папи та висловити своє співчуття.

Король Філіп VI, королева Летиція та королева Софія / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція та королева Софія / © Getty Images

Королева Летиція приїхала в лаконічній чорній сукні довжини міді з тонким поясом на талії, була взута у чорні слінгбеки на невисоких підборах, а в руках несла сумку Carolina Herrera. У неї було розпущене і красиво укладене волосся, а на обличчі був макіяж у темних відтінках.

Королева Софія одяглася в елегантний чорний штанний костюм, який складався з подовженого жакету та штанів-кльош і чорну мереживну блузу одягла під жакет. У руках Софії була маленька чорна сумка на короткій ручці, і вона взула туфлі на підборах. Також королева зробила французький манікюр, макіяж та укладання.

Король Філіп VI був у чорному класичному костюмі, до якого підібрав білу сорочку та чорну краватку.

Король Філіп VI, королева Летиція та королева Софія / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція та королева Софія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше король Чарльз та королева Камілла випустили свою публічну заяву у зв’язку зі смертю Папи Римського, з яким вони бачилися за кілька тижнів до цього під час візиту до Італії.

Король Чарльз і королева Камілла з Папою Франциском / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла з Папою Франциском / © Getty Images

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