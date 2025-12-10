Він її маленька копія: миле фото принца Луї і принцеси Кейт зачарувало королівських шанувальників

Принц Луї з мамою принцесою Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська та її 7-річний син принц Луї — молодший із трьох дітей пари — обмінялися милими поглядами та усмішками під час різдвяної служби «Разом на Різдво» у Лондоні, продемонструвавши, який між ними міцний зв’язок.

А раніше подруга Кейт розповіла журналу People про те, що принцеса каже, що її молодший син — єдиний із трьох дітей, схожий на неї.

Принц Луї / © Getty Images

Втім, давно не секрет, що принц Луї дуже схожий на принцесу Кейт. Поглянувши на її дитячі фотографії, можна переконатися, наскільки Луї схожий на неї в мініатюрі — і Кейт дуже рада тому факту.

«Всі постійно говорять про те, що Луї як дві краплі води схожий на Кейт«, — раніше розповіла подруга Кейт. Їй це дуже подобається, і вона вважає це дуже милим — вона часто жартує, що він єдиний із її дітей, хто схожий на неї!».

Маленька принцеса Кейт / © Getty Images

Також вважається, що принц Луї схожий на батька принцеси Кейт, Майкла Міддлтона. Він, до речі, разом із мамою Кейт — Керол Міддлтон — відвідали різдвяний концерт.