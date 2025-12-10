- Дата публікації
Він її маленька копія: миле фото принца Луї і принцеси Кейт зачарувало королівських шанувальників
Нещодавно принцеса Уельська з усією своєю родиною відвідала різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві і під час заходу було зроблено милий знімок, який змусив багатьох говорити про те, як її молодший син Луї схожий на неї.
Принцеса Уельська та її 7-річний син принц Луї — молодший із трьох дітей пари — обмінялися милими поглядами та усмішками під час різдвяної служби «Разом на Різдво» у Лондоні, продемонструвавши, який між ними міцний зв’язок.
А раніше подруга Кейт розповіла журналу People про те, що принцеса каже, що її молодший син — єдиний із трьох дітей, схожий на неї.
Втім, давно не секрет, що принц Луї дуже схожий на принцесу Кейт. Поглянувши на її дитячі фотографії, можна переконатися, наскільки Луї схожий на неї в мініатюрі — і Кейт дуже рада тому факту.
«Всі постійно говорять про те, що Луї як дві краплі води схожий на Кейт«, — раніше розповіла подруга Кейт. Їй це дуже подобається, і вона вважає це дуже милим — вона часто жартує, що він єдиний із її дітей, хто схожий на неї!».
Також вважається, що принц Луї схожий на батька принцеси Кейт, Майкла Міддлтона. Він, до речі, разом із мамою Кейт — Керол Міддлтон — відвідали різдвяний концерт.