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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

Він з рожевою краваткою і на милицях, вона – у гороховій сукні: Ріші Сунак з дружиною Акшатою побував на Вімблдоні

Подружжя продемонструвало елегантні образи у класичному британському стилі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Акшата Мурті та Ріші Сунак

Акшата Мурті та Ріші Сунак / © Getty Images

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті відвідали п’ятий день Вімблдону-2026 у Лондоні.

Акшата зробила ставку на жіночний літній ансамбль. Вона одягла білу сукню міді в синій горох. Вбрання мало приталений силует зверху і розкльошену спідницю. На плечі вона накинула темно-синій жакет, який додав образу стриманості та зробив його доречним для мінливої лондонської погоди.

Акшата Мурті та Ріші Сунак / © Getty Images

Акшата Мурті та Ріші Сунак / © Getty Images

Аутфіт Мурті доповнила темно-синьою шкіряною сумкою і сонцезахисними окулярами у синій оправі. Волосся вона уклала в локони, зробила максимально природний макіяж і жовтий манікюр.

Сунак був одягнений у темно-синій діловий костюм, світло-блакитну сорочку і ніжно-рожеву краватку. Особливу увагу привернуло те, що експрем’єр пересувався територією турніру на милицях, проте це не завадило йому перебувати у гарному настрої та усміхатися фотографам.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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