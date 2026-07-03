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Він з рожевою краваткою і на милицях, вона – у гороховій сукні: Ріші Сунак з дружиною Акшатою побував на Вімблдоні
Подружжя продемонструвало елегантні образи у класичному британському стилі.
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті відвідали п’ятий день Вімблдону-2026 у Лондоні.
Акшата зробила ставку на жіночний літній ансамбль. Вона одягла білу сукню міді в синій горох. Вбрання мало приталений силует зверху і розкльошену спідницю. На плечі вона накинула темно-синій жакет, який додав образу стриманості та зробив його доречним для мінливої лондонської погоди.
Аутфіт Мурті доповнила темно-синьою шкіряною сумкою і сонцезахисними окулярами у синій оправі. Волосся вона уклала в локони, зробила максимально природний макіяж і жовтий манікюр.
Сунак був одягнений у темно-синій діловий костюм, світло-блакитну сорочку і ніжно-рожеву краватку. Особливу увагу привернуло те, що експрем’єр пересувався територією турніру на милицях, проте це не завадило йому перебувати у гарному настрої та усміхатися фотографам.