Він зробив інший вибір: Ріші Сунак не житиме в будинку, де жили Борис Джонсон та Ліз Трасс

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не житиме в тій самій квартирі, де жили його попередники — Борис Джонсон і Ліз Трасс.

Повідомляється, що прем'єр-міністр переїде до квартири з двома спальнями під номером 10, а не до чотиримісної квартири під сусіднім номером 11, яка використовується лідерами від 1997 року, пише Mirror. Цю інформацію вже офіційно підтвердив речник прем'єр-міністра у розмові з журналістами.

Ріші Сунак та його попередниця Ліз Трас / Фото: Getty Images

"Вони переїдуть до квартири №10, де жили раніше", — йдеться у заяві. На запитання преси, чому родина переїжджає до квартири номер 10, а не до великої квартири по сусідству, прессекретар відповів: "Вони були там дуже щасливі". Відомо, що у квартирі вже є ремонт, тож, ймовірно, додаткові роботи не знадобляться.

Хоча квартира номер 10 є офіційною резиденцією прем'єр-міністра, кожен лідер та члени його сім'ї починаючи від 1997 року обирають більші апартаменти під номером 11, де традиційно мешкає канцлер.

Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Цього року, зазначимо, Ріші і його дружина були включені до списку найбагатших людей Великої Британії, складеного Sunday Times. Їхній сукупний власний капітал оцінюється в 730 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ріші та його дружині Акшата Мурті належать чотири розкішні будинки вартістю близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів, зокрема маєток вартістю 6,6 мільйона фунтів стерлінгів у Північному Йоркширі, в якому є п'ять спальних кімнат, чотири ванни та дві вітальні.

Ріші Сунак з дружиною Акшата Мурті / Фото: Getty Images

А також пара має маєток у георгіанському стилі, внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня, в селі Кірбі Сігстон, розташованому в його виборчому окрузі Річмонд, який сім'я використовує для відпочинку на вихідних. Сунак придбав будинок за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів 2015 року та додав до нього басейн, гідромасажну ванну, студію для йоги, тренажерний зал та тенісний корт.

Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, чому Ріші Сунак носить червоний браслет на правому зап'ясті. Так само робить його дружина Акшата.

Читайте також: