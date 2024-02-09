Він зворушений підтримкою: королева Камілла розповіла, як почувається король Чарльз III

Королева Камілла відповіла на запитання про здоров'я короля Чарльза під час учорашнього візиту до Солсберійського собору.

Королева Камілла коротко розповіла про короля Чарльза на заході.

"За обставин, що склалися, він почувається дуже добре. Він дуже зворушений усіма листами і повідомленнями, які публіка надсилає звідусіль. Це дуже надихає", — процитувала слова Камілли королівська кореспондентка Ребекка Інгліш.

Queen attends first public outing since King's cancer diagnosis was revealed and says he is 'doing extremely well under the circumstances' — after 'trouper Camilla took five-hour drive' to charity concert due to flooded helipad | Daily Mail Online https://t.co/sjipgDBoX8 — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 8, 2024

Очікується, що королева відіграватиме важливу роль у підтримці короля Чарльза протягом усього періоду лікування, продовжуючи при цьому виконувати всі свої громадські обов'язки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

"Вона — його сила, і вона залишається такою ж, якою був принц Філіп для покійної королеви Єлизавети II", — розповів кореспондентові People інсайдер з палацу. "Вона чудова. Згуртує та підтримає його. Вона приголомшлива. Вона надихає його для виконання тієї роботи, яку він має робити", – каже інсайдер.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам історію кохання Чарльза і Камілли і те, чому майбутній на той момент король чекав дозволу одружитися з нею довгі 30 років.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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