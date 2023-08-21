Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Винахідлива: Меган Маркл вигадала, як ще заробити грошей без королівської родини

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
774
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Винахідлива: Меган Маркл вигадала, як ще заробити грошей без королівської родини

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекська вирішила розвивати ще один бізнес, адже життя в Каліфорнії дороге, а королівська родина його не оплачує.

Як повідомляє видання Mirror, Меган Маркл хоче створити бренд, який буде спрямований на здоровий спосіб життя у широкому значенні цього слова. Говорять, герцогиня надихнулася брендом Гвінет Пелтроу про стиль життя, який називається Goop. Тепер Меган хоче відновити роботу свого блогу The Tig, який вона закрила 2017 року напередодні заручин із принцом Гаррі.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

Як і Goop, оновлений блог герцогині Сассекської буде пропонувати поради про їжу, подорожі, моду, мистецтво, дизайн і здоровий спосіб життя. Сайт The Tig вже отримав дозвіл від Управління з патентів та товарних знаків США. Ходять чутки, що герцогиня планує відновити свою сторінку і в Instagram.

Нагадаємо, Меган Маркл заснувала The Tig, назвавши його на честь її улюбленого червоного вина Tignanello, 2014 року, коли вона знімалася у серіалі "Форс-мажори". Її блог перетворився на спільноту однодумців, які охоче читали її думки про фемінізм, подорожі, мистецтво, дизайн та багато іншого.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Меган і Гаррі готують з Netflix новий фільм.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
774
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація