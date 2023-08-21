Винахідлива: Меган Маркл вигадала, як ще заробити грошей без королівської родини

Герцогиня Сассекська вирішила розвивати ще один бізнес, адже життя в Каліфорнії дороге, а королівська родина його не оплачує.

Як повідомляє видання Mirror, Меган Маркл хоче створити бренд, який буде спрямований на здоровий спосіб життя у широкому значенні цього слова. Говорять, герцогиня надихнулася брендом Гвінет Пелтроу про стиль життя, який називається Goop. Тепер Меган хоче відновити роботу свого блогу The Tig, який вона закрила 2017 року напередодні заручин із принцом Гаррі.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Як і Goop, оновлений блог герцогині Сассекської буде пропонувати поради про їжу, подорожі, моду, мистецтво, дизайн і здоровий спосіб життя. Сайт The Tig вже отримав дозвіл від Управління з патентів та товарних знаків США. Ходять чутки, що герцогиня планує відновити свою сторінку і в Instagram.

Нагадаємо, Меган Маркл заснувала The Tig, назвавши його на честь її улюбленого червоного вина Tignanello, 2014 року, коли вона знімалася у серіалі "Форс-мажори". Її блог перетворився на спільноту однодумців, які охоче читали її думки про фемінізм, подорожі, мистецтво, дизайн та багато іншого.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Меган і Гаррі готують з Netflix новий фільм.

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