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Винахідливо: наречена вигадала спосіб, щоб дізнатися, який матиме вигляд у своїй весільній сукні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
840
Час на прочитання
2 хв
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Винахідливо: наречена вигадала спосіб, щоб дізнатися, який матиме вигляд у своїй весільній сукні

Фото: www.credits

Одна з переваг мати близнюка — мінятися з ним місцями.

Часто наречені сумніваються пере купівлею весільної сукні - чи правильний вони роблять вибір, чи гарний матимуть вигляд у цій сукні на церемонії. Але дівчині зі США на ім'я Дженніфер Вірт із цим дуже пощастило - вона має сестру-близнючку Лі, яка схожа на неї, як дві краплі води.

У вересні 2022 року коханий Дженніфер, американський баскетболіст Корі Кісперт, освідчився їй, після чого вона вирушила на пошуки того самого вбрання. В одному з магазинів вона попросила одягти сукню, яка їй сподобалася, сестру-близнючку, щоб оцінити сукню збоку, а відео розмістила в TikTok, і воно стало вірусним.

"Ви змушуєте свою близнючку приміряти весільні сукні на зустрічі, щоб ви могли бачити, який вони матимуть вигляд на вас з усіх боків", - йдеться у відео.

@wirth_twins Perks if being a twin part 918377 #twins #twinsisters #weddingdress #twinperks ♬ original sound - Layde_Shy

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Дата публікації
Перегляди
840
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