Вінчання в день закоханих: згадуємо весілля принца Люксембурзького Анрі та Марії Терези

Принц Анрі Люксембурзький та Марія Тереза, велика герцогиня Люксембурга обрали для свого весілля найромантичніший день року.
Саме 14 лютого у День святого Валентина пара зіграла весілля. Це сталося 1981 року.
Анрі познайомився з кубинкою Марією-Терезою Местрі під час навчання у Женевському університеті. Обидвоє вони вивчали політологію. Батьки дівчини є нащадками буржуазних та знатних іспанських сімей, що залишили Кубу під час революції у жовтні 1956 року та переїхали до Нью-Йорка. У Нью-Йорку Марія-Тереза здобула початкову та середню освіту, відвідувала уроки співу та балетну школу.
Анрі та Марія-Тереза одружилися 14 лютого 1981 року в Люксембурзі, попередньо отримавши згоду великого герцога Жана 7 листопада 1980 року.
Громадянська церемонія відбулася 4 лютого 1981 року, релігійна – 14 лютого. Мати Анрі, Жозефіна Шарлотта не схвалювала шлюб. Проте пара вже 41 рік разом, у шлюбі у них народилося п'ятеро дітей.
Читайте також:
- Як закохувалися принці та принцеси: 10 королівських історій кохання
- Відмовилися від титулу заради кохання: п'ять королівських історій
- Елегантна у синьому костюмі: герцогиня Люксембурга на світському заході у Парижі
- Сережки Кейт, сукня Діани та обручка Євгенії: особливі деталі на королівських весіллях