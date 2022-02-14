Вінчання в день закоханих: згадуємо весілля принца Люксембурзького Анрі та Марії Терези

Вінчання в день закоханих: згадуємо весілля принца Люксембурзького Анрі та Марії Терези

Принц Анрі Люксембурзький та Марія Тереза, велика герцогиня Люксембурга обрали для свого весілля найромантичніший день року.

Саме 14 лютого у День святого Валентина пара зіграла весілля. Це сталося 1981 року.

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Associated Press

Анрі познайомився з кубинкою Марією-Терезою Местрі під час навчання у Женевському університеті. Обидвоє вони вивчали політологію. Батьки дівчини є нащадками буржуазних та знатних іспанських сімей, що залишили Кубу під час революції у жовтні 1956 року та переїхали до Нью-Йорка. У Нью-Йорку Марія-Тереза здобула початкову та середню освіту, відвідувала уроки співу та балетну школу.

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Associated Press

Анрі та Марія-Тереза одружилися 14 лютого 1981 року в Люксембурзі, попередньо отримавши згоду великого герцога Жана 7 листопада 1980 року.

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Associated Press

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Associated Press

Громадянська церемонія відбулася 4 лютого 1981 року, релігійна – 14 лютого. Мати Анрі, Жозефіна Шарлотта не схвалювала шлюб. Проте пара вже 41 рік разом, у шлюбі у них народилося п'ятеро дітей.

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Associated Press

Весілля принца Анрі Люксембурзького та Марії Терези / Associated Press

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