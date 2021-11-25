Віндзорський замок готується до Різдва: який вигляд має святкова ялинка королеви Єлизавети II

У головній резиденції королеви вже встановили та прикрасили різдвяне дерево.

Віндзорський замок традиційно готується до Різдва за місяць до свята. Традиційно головною окрасою резиденції британських монархів є 20-футова (6-метрова) ялинка, яку встановили в Георгіївській каплиці готичного замку 1070-го року заснування.

Декоратори прикрасили головне різдвяне дерево у класичному стилі, використавши лампочки, а також червоні та золоті ялинкові іграшки. На верхівці ялинки одягнена лялька, яка, ймовірно, символізує королеву.

Ялинка королеви Єлизавети II / Getty Images

Також у підготовці до зимових свят у замку існує кілька традицій і одна з них – прикрашати Віндзор саме живими ялинками. Початок цього було покладено ще за часів королеви Вікторії. Її чоловік Альберт наказав привезти ялинку сорту Нордман з Німеччини до палацу і з того часу саме ці дерева вирощують у Великому парку Віндзорського замку та ними прикрашають палац на Різдво.

Також традиційно прикрашається ще кілька залів замку, але ялинками меншого розміру. На початку 2018 року королева видала указ на заборону використання пластику, тому всі прикраси зберігаються і використовуються сім'єю повторно в різних резиденціях. А після завершення свят різдвяні ялинки переробляються на мульчу та використовуються у садах.

Ялинка королеви Єлизавети II / Getty Images

А на сторінці благодійної організації Royal Collection Trust було опубліковано відео із ялинкою.

Також зазначимо, що цього року королева Єлизавети II вперше святкуватиме Різдво без свого чоловіка принца Філіпа і, швидше за все, проведе свята у Сандрінгемі, як це робила завжди, за винятком 2020 року, коли спалахнула пандемія.

Читайте також: