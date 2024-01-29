Виникли нюанси: король Чарльз III проведе у лікарні більше запланованого часу

Король Чарльз провів у лікарні The London Clinic не дві доби, як очікувалося, а три і досі залишається там. За словами інсайдера, така інформація викликає занепокоєння.

Королева Камілла тричі за вікенд відвідувала свого чоловіка і мала веселий вигляд. У коментарі журналістам ще в п'ятницю Її Величність сказала, що операція Чарльза минула успішно і король одужує.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Однак одне джерело повідомило The Sun: "Зрозуміло, що Чарльз залишиться в лікарні довше двох ночей тільки в тому випадку, якщо виникне якась несподівана проблема. Додаткове перебування має суто попереджувальний характер, але, як повідомляється, викликає деяке занепокоєння", пише express.

Тепер очікується, що Чарльзу доведеться уникати роботи протягом мінімум місяця за медичними показаннями. Раніше повідомлялося, що монарх не планує брати лікарняний і працюватиме, навіть перебуваючи у госпіталі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього тижня із цієї ж клініки мають виписати принцесу Уельську Кетрін, якій два тижні тому зробили операцію на черевній порожнині.

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