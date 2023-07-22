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Випадковість чи ні: бельгійська принцеса повторила образ Кейт Міддлтон

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Випадковість чи ні: бельгійська принцеса повторила образ Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон та бельгійська принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Королівські особи віддали перевагу сукням у жовтому кольорі.

21 липня бельгійський король Філіп та королева Матильда разом з дітьми відвідали месу Te Deum, що відбулася з нагоди Національного дня Бельгії у Соборі Святих Михаїла та Гудули у Брюсселі.

З цього приводу 21-річна спадкоємиця бельгійського трону — принцеса Єлизавета — з'явилася на публіці в яскраво-жовтій сукні від бренду Maison Natan та капелюсі з широкими крисами від бренду Maison Fabienne Delvigne.

Образ вона також доповнила босоніжками та прикрасами матері: перлинними сережками та діамантовим браслетом.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images
Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images
Бельгійська королівська родина / © Getty Images
Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Образ дівчини привернув увагу, оскільки шалено нагадав стиль вбрання принцеси Уельської, в якому вона з'явилася на Вімблдоні минулого року. Тоді на Кетрін теж була сукня довжини міді у жовтому відтінку та капелюх із широкими крисами.

Герцогиня Кембриджська / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press
Герцогиня Кембриджська / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Це вбрання було одним із її найкращих образів на корті за весь час.

Герцогиня Кембриджська / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
538
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