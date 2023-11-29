Випила пива у місцевому пабі: кронпринцеса Вікторія із чоловіком прибула з візитом до Британії

Королівське подружжя Швеції прибуло з Візитом до Великої Британії. Очікується зустріч із принцом та принцесою Уельськими.
Кронпринцеса Вікторія та принц Даніель прибули з візитом до Великої Британії на прохання уряду Швеції. Вони вже відвідали паб The Three Blackbirds, щоб зустрітися з власником, обговорити культуру англійського пабу та послухати презентацію про Східну Англію у Ньюмаркеті.
Кронпринцеса навіть продегустувала пиво. Одягнена Вікторія була цього дня у бежевий джемпер, чорні штани-кльош та черевики на невисоких підборах. Також на ній була об'ємна парка з великими кишенями та хустка на шиї. Волосся кронпринцеса зібрала в низький пучок, одягла сережки-цвяшки з діамантами та зробила легкий макіяж.
Відомо, що з Кейт та Вільямом Уельськими кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель повинні будуть зустрітися на виставі в Royal Variety Charity.
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