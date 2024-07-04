Випили віскі та розрізали торт: король Чарльз та королева Камілла на святі в Единбурзі

Сьогодні вдень король та королева відсвяткували 900-річчя міста Единбург.
Королева Камілла та король Чарльз приїхали на святковий захід у Единбурзькому замку у Шотландії.
75-річний монарх вибрав кілт у шотландську клітинку, а Камілла – пальто кольору м'яти від Anna Valentine. Також королева підібрала до образу перлинне кольє на шиї з діамантовою застібкою, перлинні сережки-висячки, кілька браслетів та діамантову брошку пришпилила на вбрання. У неї була зачіска та макіяж на обличчі.
Подружжя розрізало торт і випило шотландського віскі на заході.
Днем раніше, нагадаємо, в королівському акаунті було опубліковано знімок короля і королеви з принцом Вільямом та принцом Едвардом, після церемонії в соборі Святого Джайлса на якій Камілла та Едвард були прийняті в Орден Чортополоха, найбільший лицарський орден у Шотландії.
Раніше ми показували вам образ королеви із заходу, який вона організувала у Голірудському палаці.
Читайте також:
- Вигуляла ще одну: королева Камілла одягла діамантову брошку бабусі Єлизавети II у Шотландії
- Вона в блакитному пальті, а він — у ранковому костюмі: Камілла та Чарльз на садовій вечірці в Голірудгаусі
- Королева Камілла зробила на адресу короля Чарльза жест, який часто використовують Кейт та Вільям