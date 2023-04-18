Виплив несподіваний нюанс: за що принцеса Кейт образилася на Меган Маркл

Королівський біограф Роберт Джобсон заявив, що принцеса Уельська накопичила образу на герцогиню Сассекську в день смерті королеви Єлизавети II. Тоді Кетрін не дозволили поїхати до Балморалу, щоб попрощатися з Її Величністю і зроблено це було для того, щоб запобігти присутності Меган Маркл.

Стверджується, що принцесі Уельській довелося неохоче залишитися в Англії, оскільки члени королівської родини кинулися до Балморалу, щоб попрощатися з королевою Єлизаветою II. І це було зроблено для того, щоб Меган не приїхала.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Королівський біограф Роберт Джобсон пише у своїй останній книжці "Наш король", що Чарльз наказав обом залишитися вдома, оскільки присутність дружин недоречна.

Зазначимо, що Чарльз і Камілла були присутні під час смерті королеви у другій половині дня 8 вересня разом із принцесою Анною та лікарем монархині, професором сером Г'ю Томасом.

Принц Вільям, принци Едвард і Ендрю, а також Софі, герцогиня Единбурзька, були помічені пізніше, коли прибувли до шотландського маєтку, перш ніж пізніше до них приєднався принц Гаррі, але, як пізніше з'ясувалося, ніхто з них не встиг попрощатися з монархинею.

Того дня принц Гаррі наполягав на розмові з королем, що Меган має приїхати з ним. Але Чарльз втрутився, заявивши, що з королевою мають бути лише діти та онуки. Чарльз також попросив принца Вільяма не приводити Кейт, оскільки "якщо Кетрін не прийде, Меган теж не зможе, дружини не повинні бути там". Словом король просто не міг сказати Гаррі, що його дружину ніхто не радий бачити в такий момент, тому було обрано такий варіант.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, за кілька днів Кейт і Меган разом із чоловіками сфотографували біля Віндзорського замку, коли вони прийшли подивитися скільки квітів та листівок люди принесли до замку, дізнавшись про смерть королеви.

Принц Вільям, принцеса Кейт, принц Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

Читайте також: