Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Випливли нові подробиці операції принцеси Уельської, які налякали королівських шанувальників

Випливли нові подробиці операції принцеси Уельської, які налякали королівських шанувальників

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Їх розповсюдили іспанські журналісти.

За даними іспанських таблоїдів, після операції на черевній порожнині принцеса Уельська Кетрін перебувала у штучній комі та її здоров'ю могла загрожувати небезпека.

Іспанська журналістка Конча Каллеха заявила в популярній іспанській програмі новин Fiesta, що 42-річна принцеса Кейт перебувала в комі через ускладнення, спричинені операцією.

Принцеса Уельська / © Associated Press
Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

"Лікарям довелося ухвалити радикальні рішення в той момент через ускладнення. Рішенням було ввести її в штучну кому. Їм довелося її інтубувати. Були серйозні ускладнення, яких вони не очікували, тому що операція пройшла добре, але післяопераційний період пройшов не дуже добре", - заявила вона.

Джерело в палаці назвало ці твердження "повною нісенітницею" та "повністю вигаданими чутками", повідомляє видання People.

"Це повна нісенітниця", — сказало The Times джерело в палаці. "Ця журналістка не зробила жодних спроб перевірити будь-що з того, що вона сказала. По суті, це повністю вигадано, і я використовуватиму тут ввічливу англійську: це абсолютно не так".

Принцеса Уельська зараз відновлюється вдома у Віндзорі після операції на черевній порожнині, зробленій минулого місяця. Разом з нею перебуває її чоловік принц Вільям, який скасував усі робочі заходи та троє їхніх дітей.

Принцеса Уельська з дітьми / © Associated Press
Принцеса Уельська з дітьми / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація