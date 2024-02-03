Випливли нові подробиці операції принцеси Уельської, які налякали королівських шанувальників

За даними іспанських таблоїдів, після операції на черевній порожнині принцеса Уельська Кетрін перебувала у штучній комі та її здоров'ю могла загрожувати небезпека.

Іспанська журналістка Конча Каллеха заявила в популярній іспанській програмі новин Fiesta, що 42-річна принцеса Кейт перебувала в комі через ускладнення, спричинені операцією.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

"Лікарям довелося ухвалити радикальні рішення в той момент через ускладнення. Рішенням було ввести її в штучну кому. Їм довелося її інтубувати. Були серйозні ускладнення, яких вони не очікували, тому що операція пройшла добре, але післяопераційний період пройшов не дуже добре", - заявила вона.

Джерело в палаці назвало ці твердження "повною нісенітницею" та "повністю вигаданими чутками", повідомляє видання People.

"Це повна нісенітниця", — сказало The Times джерело в палаці. "Ця журналістка не зробила жодних спроб перевірити будь-що з того, що вона сказала. По суті, це повністю вигадано, і я використовуватиму тут ввічливу англійську: це абсолютно не так".

Принцеса Уельська зараз відновлюється вдома у Віндзорі після операції на черевній порожнині, зробленій минулого місяця. Разом з нею перебуває її чоловік принц Вільям, який скасував усі робочі заходи та троє їхніх дітей.

Принцеса Уельська з дітьми / Фото: Associated Press

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