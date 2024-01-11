Вірджинія Джуффре розповіла, скільки їй заплатили за секс із сином королеви Єлизавети II

Сексскандал пов'язаний з принцом Ендрю та його зв'язком із покійним Джеффрі Епштейном та Вірджинією Джуффре знову сплив.

Раніше жінка стверджувала, що в період від 1999 по 2002 рік тричі займалася сексом із герцогом Йоркським у Лондоні, Нью-Йорку та на приватному карибському острові.

Згідно з судовими документами, оприлюдненими у Нью-Йорку у вівторок, стало відомо, що засуджений сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн заплатив їй тисячі доларів за секс із принцом Ендрю.

Вірджинія Джуффре / Фото: Associated Press

Джуффре висунула це звинувачення під час відеозапису свідчень у суді Флориди у січні 2016 року. У судових документах, отриманих виданням People, Вірджинію запитали, "чи заплатив їй від 10 до 15 тисяч доларів Джеффрі Епштейн чи хтось від його імені за секс із принцом Ендрю?". На що жінка відповіла: "Так, я отримала 15 тисяч доларів. Я не знаю, який це еквівалент фунтам. Я отримала його в американських доларах".

Зазначимо, що принц Ендрю неодноразово заперечував будь-які звинувачення на свою адресу. Нагадаємо, у лютому 2022 року Вірджинія Джуффре та принц Ендрю і досягли мирової угоди. Сума офіційно не розголошувалась, але, за припущеннями ЗМІ, вона становить від 7 до 12 мільйонів фунтів стерлінгів.

Джеффрі Епштейн, принц Ендрю з дівчатами / Фото: Getty Images

Показання, які тепер були оприлюднені, є частиною останнього пакета документів, опублікованих у зв'язку з позовом про наклеп, який Джуффре подала проти Гіслейн Максвелл (скандальної подруги Джеффрі Епштейна, яка отримала 20 років в'язниці за розбещення малолітніх) який було врегульовано 2017 року.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Вірджинію Джуфре, яка звинувачувала принца Ендрю в зґвалтуванні, подали позов за сексуальні домагання.

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