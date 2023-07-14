Вирішила дочок не затьмарювати: королева Летиція одягла скромну сукню на сімейний вихід

Королівське подружжя Іспанії разом із дочками зустрілося з опікунською радою Іспанського комітету Фонду об'єднаних світових коледжів, спонсорами стипендій та випускниками у палаці Сарсуела в Мадриді.

Принцеса Леонор та принцеса Софія зі своїми батьками королем Філіпом VI та королевою Летицією / Фото: Getty Images

17-річна принцеса Леонор з'явилася на публіці у світлій сукні довжини міді з великим квітковим принтом від Zara, доповнивши вбрання шкіряними еспадрильями. А її 16-річна сестра Софія одягла рожеву мінісукню від Sfera та взула квіткові балетки із пряжками. У обох сестер було розпущене довге волосся.

Королева Летиція дістала зі свого гардеробу білу сукню Hugo Boss. Модель прямого силуету, без рукавів, з поясом на талії та бічними кишенями, а також невисоким розрізом спереду. Королева поєднувала вбрання з чорними босоніжками на підборах з ремінцем на п'яті. У неї було розпущене волосся, а у вухах виблискували перлинні сережки-висячки.

Принцеса Леонор та принцеса Софія / Фото: Getty Images

Король Філіп VI також мав гармонійний вигляд і був одягнений у сірий костюм, світло-блакитну сорочку та синю краватку у смужку.

Нагадаємо, вже дуже скоро сім'я вирушить на свої традиційні літні канікули в Пальма-де-Майорку, а ми побачимо ще багато різних фотографій із прогулянок королівської родини.

Принцеса Леонор та принцеса Софія / Фото: Getty Images

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