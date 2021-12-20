Вирішила не ризикувати: Єлизавета II змінить багаторічну традицію святкування Різдва

Здоров'я королеви, як і раніше, викликає побоювання.

Королева проведе Різдво у Віндзорському замку і не поїде до Сандінгема, як вона це робила багато років.

Букінгемський палац підтвердив це рішення, яке, як пише Sky News, є особистим та прийняте після ретельного розгляду.

Члени сім'ї відвідуватимуть Віндзор у святковий період, але будуть вжиті розумні запобіжні заходи.

Минулого тижня стало відомо, що Її Величність вирішила скасувати традиційний передріздвяний обід з іншими членами королівської сім'ї на тлі побоювань щодо зростання кількості випадків коронавірусу та появи штаму "Омікрон".

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