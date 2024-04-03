Вирішила повторити провокаційний образ: як принцеса Діана з'явилася на публіці у сукні з декольте

Принцеса Уельська, у зв'язку з посадою, часто відвідувала різні заходи. Оскільки подібних подій завжди було дуже багато, вона змушена була повторювати деякі із своїх вбрань.

1985 року принцеса Діана та її чоловік принц Чарльз з'явилися серед гостей офіційного відкриття нової виставки в Британському музеї в Лондоні. Для цього заходу Діана, якій на той час було лише 23 роки, одягла чорну бальну сукню.

Принцеса Діана, 1985 рік / Фото: Associated Press

Сукня була А-силуету, у неї не було бретельок, а декольте прикрашали рюші з лелітками. Виконане вбрання було з шовкової тафти, а його авторами були дизайнери Елізабет та Девід Емануель, які також пошили її знамениту весільну сукню з пишними рукавами та спідницею.

Образ Діана тоді доповнила своєю фірмовою пишною зачіскою та прикрасами з перлами – кольє та браслетом.

Принцеса Діана, 1985 рік / Фото: Getty Images

Однак цю сукню принцеса одягла не вперше. Насправді вона була досить скандальною, оскільки декількома роками раніше, Діана одягла її для першого світського виходу як наречена принца і сконфузилась — коли вона виходила з машини — нахилилася, і знімки її декольте, зроблені фотографами в той момент, були наступного дня скрізь .

Принцеса Діана, 1981 рік / Фото: Getty Images

Також зіграв з Діаною злий жарт і колір вбрання, оскільки чорний традиційно використовується представниками королівської родини на похороні. Як бачимо, Діана це правило проігнорувала і продовжувала носити сукню навіть багато років потому.

Принцеса Діана, 1981 рік / Фото: Associated Press

1997 року Діана вирішила продати сукню на благодійному аукціоні Christie's.

Сукня Діани / Фото: Associated Press

Сукня Діани / Фото: Associated Press

Читайте також: