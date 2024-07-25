Вирішила вирізнитися: наречена з родини Кеннеді повторила давню сімейну весільну традицію

У американського президента Джона Кеннеді була молодша сестра Юніс, яка 23 травня 1953-го, у віці 31 року, вийшла заміж за Сарджента Шрайвера. У день свого весілля вона започаткувала кумедну сімейну традицію — розрізати великий 8-ярусний торт. Щоб це зробити, Юніс довелося стати на спеціальні сходинки, які для неї підготували.

Юніс Кеннеді / Фото: Associated Press

Через багато років це повторила її дочка Марія Шрайвер на весіллі з Арнольдом Шварценеггером, а потім і її онучка-племінниця — 29-річна Мерйя Кеннеді-Куомо. Дівчина є онукою Роберта Кеннеді – молодшого брата Юніс.

Милим фото цього моменту, яке було зроблено у день весілля, Мерая поділилася у Instagram. Наречена теж, щоб розрізати торт, стала на спеціальні сходинки.

Нагадаємо, що у гарній весільній сукні Юніс Кеннеді від Dior 2020 року вийшла заміж її онучка, яку на її честь також назвали Юніс. Родичка Джона Кеннеді відсвяткувала розкішне весілля в Маямі, а унікальне вбрання бабусі перешила.

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