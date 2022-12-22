Вирішила заощадити: Меган Маркл вийшла на публіку у сережках за 190 доларів

Вибір герцогині трохи здивував, але все ж вона мала дуже милий вигляд у цих прикрасах.

На початку грудня герцог та герцогиня Сассекські відвідали церемонію вручення премій Роберта Ф. Кеннеді "Пульс надії", яка відбулася в нью-йоркському готелі Hilton Midtown.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Того вечора Меган одягла білу сукню від Модного дому Louis Vuitton з відкритими плечима, драпуванням на спідниці та розрізом спереду. Вбрання герцогиня доповнила парою туфель-човників чорного кольору теж від Louis Vuitton та каблучкою з аквамарином, яка раніше належала принцесі Діані.

Але також у цьому образі привертала увагу ще одна прикраса – довгі сережки-краплі.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Спочатку було припущення, що ця пара сережок у неї від якогось відомого ювелірного бренду, наприклад Cartier, Tiffany & Co. або Bulgari, але завдяки шанувальникам з What Meghan Wore стало відомо, що герцогиня вирішила надіти бюджетні сережки з позолотою і цирконієм від бренду Carolina Herrera. Вартість прикраси 190 доларів.

Сережки Меган Маркл

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