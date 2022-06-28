Вирішив піти на той світ, але не вдалося: що відомо про спробу суїциду путінської маріонетки — Медведєва

Вирішив піти на той світ, але не вдалося: що відомо про спробу суїциду путінської маріонетки — Медведєва

Маріонетка Путіна – Дмитро Медведєв, кажуть, намагався піти на той світ. Але спроба була невдалою.

Телеграм-канал GeneralSVR знову ділиться з підписниками цікавими новинами. А з огляду на те, що на каналі вже неодноразово публікувалася інформація, яка згодом підтверджувалася, є всі підстави припускати, що вони пишуть правду, а не чутки.

"Вчора ввечері була попереджена спроба суїциду колишнього президента Росії Дмитра Медведєва. Під час прибирання кабінету Дмитра Медведєва жінка з прислуги випадково звернула увагу на кілька списаних аркушів паперу на столі та на підлозі, мабуть її зацікавив зміст. Так, виявивши п'ять варіантів передсмертної записки, написаних ним, жінка одразу повідомила охорону. Дмитра Медведєва охорона знайшла міцно п'яним і з пістолетом у правій руці. Після недовгих умовлянь Медведєв віддав пістолет, який, як з'ясувалося, був заряджений бойовими патронами. Біля Медведєва було знайдено ще одну записку, мабуть шостий остаточний варіант. Про все було негайно повідомлено президенту Росії Володимиру Путіну. Путін розпорядився не давати Медведєву більше спиртного та контролювати кожен крок до особливого рішення. Інцидент вирішено не розголошувати", - пише канал.

Путін та Медведєв / Фото: Associated Press

Дивно, але факт, у своїх записках Медведєв нібито писав про те, що ненавидить війну і не може переживати приниження, які впали на нього і його країну.

Також читайте Буданов розповів про діагнози Путіна та чому Росія не виведе війська з України

"У записках Дмитро Медведєв написав, що не може переносити принижень та душевних переживань, почувається нікчемністю ні на що не здатним, ненавидить війну і тих, хто її розв'язав, і у своїй смерті звинувачує президента Росії Володимира Путіна, Юрія Ковальчука, Миколу Патрушева, Олександра Бортникова та Ігоря Сечина. В одному з варіантів записки Медведєв пише, що йому набридло бути лялькою. Практично все написане носить сумбурний та емоційний характер і, мабуть, було написано в стані алкогольного сп'яніння", — пише канал.

Нагадаємо, Медведєв був одним із тих, хто напередодні повномасштабного російського вторгнення до України виступив за визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Раніше ми розповідали про його родину та дружину Світлану Медведєву.

Читайте також: