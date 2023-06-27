Вирішуватиме проблему: принц Вільям стурбований тим, що військові на парадах непритомніють

Принц Уельський Вільям теж стурбований тим, що королівські гвардійці так часто непритомніють на урочистих парадах і заходах.

Нещодавно ми розповідали, чому військові на урочистих королівських заходах непритомніють. Принц Уельський висловив стурбованість і заявив, що має намір вжити додаткових заходів для підтримки таких військових та таких парадів.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Як повідомляє express, принца Вільяма турбують умови роботи гвардійців. А звернув він свою увагу на цей момент після того, як кілька з них втратили свідомість через виснажливу спеку в останні тижні. Вільям став свідком трьох непритомностей при 30-градусній спеці, коли два тижні тому очолював огляд полковника на параді кінної гвардії.

У церемонії взяли участь 1400 солдатів, які під військову музику виконували складні маневри на полі бою у вовняних туніках та шапках із ведмежої шкіри.

Британські військові непритомніють / Фото: Getty Images

Спека виявилася надто сильною для деяких, бо принаймні троє солдатів знепритомніли і були винесені на ношах, а ще двом допомогли залишити плац. Ще двоє захворіли за тиждень на церемонії вручення прапора та Ордену Підв'язки.

Британські військові непритомніють / Фото: Getty Images

Повідомляється, що принц Вільям висловив занепокоєння здоров'ям солдатів і пізніше був проінформований про їхній стан.

Британські військові непритомніють / Фото: Getty Images

Кажуть, принц Уельський дав зрозуміти, що особисто зацікавлений у вжитті заходів щодо підтримки військових на парадах, але які саме це будуть заходи поки що не повідомляється.

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