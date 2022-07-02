"Вірити в себе важливо": пес Патрон поділився дописом, який мотивує

Відомий собака радить підписникам завжди в себе вірити.

Пес-сапер Патрон показав фоловерам в Instagram свої нові світлини, на яких він грається з палицею.

У дописі собака поділився міркуваннями про віру в себе. Крім того, він мотивує своїх підписників завжди вірити у свої сили і, незважаючи на думку навколишніх, продовжувати йти до своєї мети.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Якщо вам коли-небудь і хто-небудь казав оце "В тебе нічого не вийде", "Ця палиця тобі не по зубах" - не треба на них ображатись. Якщо таке скажуть і наступного разу - уважно подивіться на цю людину, запам'ятайте, з яким виразом обличчя вона це казала. І тихенько продовжуйте свою справу. А коли все вийде - згадайте той вираз, і усміхніться йому.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Взагалі у людей є звичка знецінювати чужі досягнення, ламати крила.

Собаки багато спостерігають за людьми. Ви думаєте, що коли ви говорите з кимось, а ми просто сидимо і нічого собі не думаємо - помиляєтесь. Ми першими відчуваємо, що ваш співрозмовник маніпулятор чи "зневірянт". Просто вам не кажемо, ну бо по-перше, як ми заговоримо - то ви подумаєте, що ви точно здуріли, а по-друге, не собаче то діло.

Вірити в себе важливо. Ось як кулька повітряна не полетить, якщо в ній не буде гелію - так і людина не може витворяти всіляке без віри в себе. І якщо вас оточують мотиваційні скупердяї - це не означає, що ви нічого не можете. Це лише означає, що у вас погане оточення. Немає такої палиці, яка була б вам не по зубах. Всім впевнений лизь", - написав Патрон.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Нагадаємо, раніше пес похизувався стильною вишиванкою.

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